Salento, incendio divora le auto in sosta nel piazzale: paura a Squinzano, 3 vetture completamente distrutte

Unè divampato intorno alle 13.30 sul piazzale Nicola Pagano, a), che ha coinvolto tre autovetture, le quali sono andate completamente distrutte. Altri veicoli hanno rischiato la stessa sorte, poiché il piazzale in questione ospita, quotidianamente, le auto dei pendolari che proprio lì parcheggiano il proprio mezzo, per poi utilizzare i treni regionali, direzione Lecce e Brindisi, per raggiungere i luoghi di lavoro o di studio.