Rubano un' ambulanza e con questa sfondano in retromarcia la vetrina d'ingresso di una pizzeria, facendo razzia di tutta la merce nei frigo, oltre a un'affettatrice, il danaro in cassa e una macchina per il caffè espresso. Le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza sono state trasmesse alla Questura. È successo la notte di Capodanno a Napoli, riferisce il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che cita anche le parole di Daniele, il proprietario della pizzeria: «Siamo stanchi di dover difendere quotidianamente le nostre attività dai delinquenti.

Napoli, rapina una donna al quarto mese di gravidanza: bloccato dai passanti

Viale Colli Aminei è sotto attacco continuo, chiediamo una presenza concreta e fattiva delle forze dell'ordine a tutela delle persone oneste che abitano e lavorano in un'area densamente popolata e viva, ma bersagliata dalla malavita. Le Istituzioni non restino sorde al grido di aiuto dei cittadini». «In questo caso - commenta Borrelli - siamo di fronte a un doppio danno, un' ambulanza rubata e danneggiata sottratta al servizio sanitario e un imprenditore che dovrà rimboccarsi le maniche e recuperare un danno di svariate migliaia di euro.

I delinquenti a Capodanno sono particolarmente attivi, il frastuono è un ottimo alleato per mettere a segno i loro colpi. A Brusciano, infatti, la saracinesca di un panificio è stata forzata da un ladro che, una volta entrato, ha portato via i pochi soldi in cassa e non contento ha anche tentato di forzare la cassaforte di un distributore automatico. I cittadini chiedono aiuto, non possono farcela da soli contro una criminalità sempre più spregiudicata e violenta. Bisogna fare fronte comune contro il dilagare dei malintenzionati, un esercito numericamente in forte crescita».