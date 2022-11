Napoli, rapina una donna al quarto mese di gravidanza: bloccato dai passanti

Rapina una donna al quarto mese di gravidanza ma viene bloccato dai passanti, allertati dalle grida della donna. È successo a Qualiano, in provincia di Napoli, dove un 62enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai Carabinieri e portato in carcere. L'uomo, con casco e guanti, ha sorpreso la donna alle spalle sfilandole il borsello. La donna lo ha inseguito chiedendo a gran voce aiuto e il rapinatore l'ha colpita più volte, ma alcuni passanti hanno sentito urlare e sono intervenuti, riuscendo a bloccare l'uomo prima dell'intervento dei Carabinieri della stazione di Qualiano. Il 62enne è stato trovato in possesso di una pistola a salve senza tappo rosso e 8 cartucce. Portato in carcere, è in attesa di giudizio. La donna, una 29enne del posto, è stata giudicata guaribile in 5 giorni.