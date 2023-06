Pavia, frode su riso biologico: la Finana perquisisce 14 aziende

(LaPresse) Quattoridici aziende agricole sono state perquisite dalla Guardia di finanza su disposizione della Procura della Repubblica di Pavia nell'ambito di un'inchiesta su una frode nella produzione di riso biologico. L'indagine ha preso le mosse da accertamenti svolti a partire dal 2021 dall'Ispettorato repressione frodi del ministero dell'Agricoltura. Le perquisizioni, che hanno impegnato 100 tra finanzieri e ispettori del ministero, hanno portato al sequestro di 11.500 litri di fitofarmaci e di 450 quintali di fertilizzanti. Per determinare il livello di contaminazione delle coltivazioni che erano state accreditate come biologiche l'Ispettorato del ministero ha acquisito campioni delle piante, che saranno adesso analizzati in laboratorio.