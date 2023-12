Reggio Calabria, controlli ambientali nella Piana di Gioia Tauro: 11 imprenditori denunciati

I Carabinieri hanno condotto una significativa campagna di controlli ambientali nella Piana di Gioia Tauro, proprio durante il periodo di molitura delle olive e produzione dell'olio. Oltre 15 imprese agricole con frantoi nei comuni di Molochio, San Giorgio Morgeto, Varapodio, Taurianova e Cittanova sono state sottoposte a verifica. I controlli si sono estesi anche ai terreni agricoli e corsi d'acqua, rivelando un caso di conduttura abusiva che convogliava liquami di uno stabilimento di allevamento bovino in un'area boschiva protetta. I titolari sono stati denunciati. Altrove, un'impresa di calcestruzzi è stata segnalata per uno scarico illegale nei pressi del fiume Marro. Sono emerse irregolarità nell'edilizia, con denunce per 8 imprenditori, tra cui due allevatori che avevano costruito una stalla senza autorizzazioni, comportando sanzioni complessive di circa 220.000 euro e il sequestro preventivo delle aree inquinate.