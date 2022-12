Paolo Gallo, amministratore delegato di Italgas: «Gli italiani stanno risparmiando gas»

«Credo che ci sia sensibilita sull’utilizzo del gas, soprattutto in questo periodo, dovuto al fatto che dovremmo riuscire a superare l’ inverno grazie alle scorte e a un atteggiamento piu consapevole e piu giudizioso nei confronti non solo del gas ma anche dell’energia elettrica». Cosi Paolo Gallo, amministratore delegato di Italgas, intervistato da GEA. «L’elemento positivo, in questa situazione drammatica e che tutto cio che riesco a risparmiare mi rimarra per sempre, cioe non torna indietro», aggiunge.