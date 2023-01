Milano, molotov contro auto della polizia locale

Due molotov sono esplose nella notte tra domenica 29 gennaio e lunedì 30 gennaio contro due auto della Polizia locale di Milano in viale Tibaldi, nei pressi della sede del Municipio 5 di Milano. Nessuna rivendicazione per il momento. Dei fatti è stato informato il pm di turno Rosario Ferracane e la Procura di Milano ha aperto un fascicolo contro ignoti per incendio e danneggiamento che è stato assegnato alla Sezione distrettuale antiterrorismo. Gli uomini della Digos che stanno ricostruendo l’accaduto e acquisendo immagini dalle telecamere di videosorveglianza presenti sul luogo. I sospetti sono indirizzati all’area anarchica, dopo le mobilitazioni e le tensioni degli ultimi giorni legati al caso di Andrea Cospito, detenuto al 41 bis nel carcere di Sassari e in sciopero della fame da oltre 100 giorni. (LaPresse)