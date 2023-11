Migliaia di studenti in corteo a Milano: banchi insanguinati davanti a Confindustria

Un migliaio di studenti delle scuole superiori sono scesi in piazza a Milano per chiedere che vengano investiti meno soldi nei conflitti e più per la scuola. La manifestazione, partita da largo Cairoli, ha percorso il centro della città fino a piazza Missori. Durante il tragitto, davanti alla sede di Confindustria Assolamobarda, sono stati lasciati dei banchi scolastici su cui erano poggiati fiori insanguinati. “Confindustria è il sindacato degli industriali e di chi fa profitto in Italia. L'Italia è gravemente responsabile del genocidio palestinese”, spiega Lorenzo. “A Gaza l'anno scolastico è finito non perché gli studenti hanno fatto la maturità ma perché sono crollate delle bombe in testa a ragazzi della nostra età”. (LaPresse)