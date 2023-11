Nuova ondata di maltempo sul Nord Italia: allerta per mareggiata in Liguria

L'ondata di maltempo di origine atlantica in avvicinamento al nostro Paese provocherà dalla prossima notte un nuovo e sensibile peggioramento delle condizioni meteo. Sulla base delle previsioni la Protezione civile ha emesso per la giornata di domani, giovedì 2 novembre, allerta rossa per rischio idrogeologico su quasi tutto il Friuli Venezia Giulia e su parte del Veneto e allerta arancione in ampi settori dell'Emilia-Romagna, Liguria orientale, Toscana settentrionale, Veneto Centro-meridionale, parte della Lombardia settentrionale, sulle province autonome di Trento e Bolzano e su alcuni bacini del Friuli Venezia Giulia. Valutata inoltre allerta gialla su restanti settori di Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana, Liguria e su Umbria, Lazio, ampi settori del Molise, parte di Piemonte e Abruzzo e sulla Campania occidentale. L'avviso prevede dalle prime ore di domani precipitazioni diffuse, anche persistenti e temporalesche, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sempre da domattina si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con locali rinforzi fino a burrasca forte o tempesta, su Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria, in estensione a Piemonte meridionale, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Abruzzo e Molise. Si prevedono infine estese mareggiate lungo le coste esposte