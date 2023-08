Meteo, arriva il ciclone Poppea: temperature in calo

Previsioni meteo fine settimana

Nel prossimo fine settimana, il ciclone Poppea arriverà in Italia , portando a una fine anticipata all'estate 2023 e prendendo il posto dell'anticiclone africano Nerone. L'aria fresca del ciclone si scontrerà con l'aria calda già presente, e il sistema si dirigerà verso il Mar Mediterraneo attraverso le Isole Baleari e la Corsica.Tenendo presente che le acque del nostro mare sono molto calde e ancora attorno ai 28-30, il ciclone Poppea potrebbe approfondirsi ulteriormente e nella peggiore delle ipotesi, trasformarsi in un uragano. Tutto questo avverrà tra domenica 27 e lunedì 28. Prima di allora dovremo fare i conti ancora con la bolla rovente di Nerone e con i sistemi pre-frontali richiamati dalla discesa di latitudine del ciclone. Questi ultimi, in parole semplici, sono temporali piuttosto forti che anticipano la vera e propria perturbazione. Sabato e Domenica ci saranno quindi forti temporali pre-frontali su Alpi, Prealpi e alte pianure di Piemonte e Lombardia. Sul finire di domenica irromperà il ciclone Poppea che scatenerà una forte ondata di maltempo. Bisognerà prestare molta attenzione alle regioni colpite dalle precipitazioni in quanto queste ultime potranno risultare forti, sotto forma di temporale con grandine (anche grossa) e di nubifragio. In tal caso, dato che l’Italia proviene da un periodo secco, l’acqua che potrebbe cadere in poche ore non riuscirà ad essere assorbita dal terreno, provocando quindi improvvisi allagamenti o alluvioni lampo. In montagna non mancheranno frane o smottamenti.invece l’aria fresca in dote al ciclone Poppea, provocherà un sensibile abbassamento dei valori massimi che rispetto a questi giorni, potrebbero perdere fino a 20degC. Questo tracollo potrebbe favorire il ritorno della neve sull’arco alpino a partire dai 2000-2500 metri. Entrando nel dettaglio, per oggi le previsioni sono: al nord sole e caldo intenso, qualche temporale sui confini alpini; al centro sole e caldo intenso e al sud soleggiato. Domani, invece, al nord temporali forti su Alpi e Prealpi del Nordovest, anche sulle rispettive pianure, attenzione alla grandine; al centro sole e un po' meno caldo, mentre al sud sole con caldo in aumento. Domenica al nord temporali più frequenti e via via più diffusi e fortissimi da ovest verso est; al centro più nubi in Toscana, sole altrove e al sud soleggiato, più caldo in Puglia. La tendenza, infine, e forte maltempo lunedì e martedì col ciclone Poppea sull’Italia.