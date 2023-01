Matteo Messina Denaro, scoperto un terzo covo a Campobello di Mazara: le immagini

Il terzo covo di Matteo Messina Denaro è un appartamento, vuoto, in cui il boss abitava prima di trasferirsi nella casa di vicolo San Vito, sempre a Campobello di Mazara. La Polizia di Stato è riuscita ad arrivare al covo attraverso chi gli ha fatto il trasloco, come apprende l'Adnkronos, per andare nella casa in cui ha vissuto fino a pochi giorni fa. Se n'è andato da quella abitazione ai primi di giugno.

Matteo Messina Denaro, Bonafede esce dalla casa indicata come residenza nel falso documento del boss