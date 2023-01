Matteo Messina Denaro, Bonafede esce dalla casa indicata come residenza nel falso documento del boss

Andrea Bonafede esce dalla casa falsa residenza di Matteo Messina Denaro, indicata nel documento contraffatto che il boss aveva in tasca al momento dell'arresto.

La casa della mamma di Andrea Bonafede è il terzo appartamento che viene sequestrato a Campobello di Mazara, dopo l'arresto del capomafia latitante Matteo Messina Denaro. L'attenzione degli investigatori è concentrata su chi ha contribuito alla latitanza del boss che, almeno negli ultimi sei mesi, avrebbe vissuto a Campobello di Mazara.

I due covi e la casa disabitata della mamma di Bonafede si trovano in un'area di 500 metri, nel quartiere Guaguana. Il primo covo, quello di vicolo San Vito, è quello più vicino all'uscita del paese, a pochi chilometri dallo svincolo autostradale. Il secondo, individuato ieri, invece, è in via Maggiore Toselli, una traversa di via Vittorio Emanuele II. La casa della mamma di Bonafede, invece, è all'incrocio tra via Marsala e via Cusmano. In questa abitazione Andrea Bonafede ha trascorso la sua giovinezza. Ora vive a Castelvetrano.