Marco Cappato dimesso dopo il malore: «Sono a casa e sto bene»

(LaPresse) Marco Cappato è stato dimesso dall'ospedale Parini di Aosta. L'attivista e politico 52enne era stato ricoverato il 31 dicembre scorso a causa di un malore e ha lasciato la struttura il 4 gennaio. "Sono a casa, sto bene. Sto recuperando energie, forze. Dovrò fare una piccola ma non problematica operazione al cuore nelle prossime settimane. Il recupero sta andando bene", ha detto un video pubblicato su YouTube. "Sto recuperando le energie perché temo ce ne sarà bisogno in questo 2024 per le lotte e le battaglie dell'associazione Luca Coscioni, di Eumans", ha aggiunto. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE