Le immagini dell'Arno a Ponte Vecchio, Firenze, dove continua a piovere. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha dichiarato che è stato superato il primo livello di criticità a Firenze Uffizi ed è stato attivato anche il Servizio di Piena del Genio Civile della Regione. La portata dell'acqua in transito è dell'ordine dei 1000 metri cubi al secondo. Resta l'allerta gialla per tutta la giornata in Toscana.