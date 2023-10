Maltempo Follonica, i danni dalla bomba d'acqua elencati dal sindaco

Le parole del sindaco di Follonica dopo la bomba d'acqua che ha colpito la cittadina toscanda. Follonica, sulla costa grossetana, è stata infatti colpita nel primo pomeriggio di ieri, da un violento temporale dove sono caduti oltre 120 mm in sole due ore, creando disagi, allagamenti e numerosi danni al tessuto urbano, sociale ed economico. Alcune auto sono rimaste bloccate nei sottopassi ma non ci sono stati feriti. Sono stati chiusi tutti i sottopassi della città, da via Massetana a Pratoranieri con il traffico che è andato in tilt. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco.