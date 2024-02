Maltempo, esonda torrente Quaresimo nel reggiano

Il torrente Quaresimo, nel Reggiano, è esondato nelle prime ore del mattino a causa delle intense piogge. L'acqua ha invaso la Sp72 in via Ghiardo, a Cavriago, senza interessare le abitazioni. I carabinieri hanno chiuso e poi riaperto la strada, con i tecnici della Provincia al lavoro per gestire la situazione.