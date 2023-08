Malore in alta montagna, 4x4 sospendono la gara e salvano un uomo di 67 anni

Mentre partecipavano a un raduno sportivo dedicato ai fuoristrada sugli Altipiani di Arcinazzo, un gruppo di persone si è imbattuta in una situazione di emergenza, dove un uomo era in grave difficoltà dopo un malore. La moglie gli era accanto e stava cercando urgentemente assistenza. Gli equipaggi dell'Invictvs club 4x4 hanno lasciato così perdere la competizione e si sono organizzati per salvare la vita ad un 67enne romano che aveva avuto un violenta crisi cardiaca. È accaduto mentre le squadre correvano su uno sterrato a Trevi nel Lazio , nell'estremo nord della provincia di Frosinone, nell'ambito del raduno «Sulle strade del Cesanese e sulle tracce di Annibale» sotto l'egida di Federazione Italiana Fuoristrada. «Stavamo percorrendo una traversa. Abbiamo tranquillizzato l'uomo e allertato immediatamente i soccorsi», racconta il presidente del club, Luigi Martufi. Dalla Città di Anagni in pochi minuti sono giunti i sanitari dell'Ares 118 e una pattuglia del nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Anagni. «Ci siamo spostati di qualche chilometro dal luogo del malore per assenza del segnale telefonico - spiega Martufi - e abbiamo guidato i soccorritori vicino al luogo dove si trovava il 67enne, accompagnando con i nostri mezzi sia i medici e sia i carabinieri vista la non praticabilità della strada sterrata ai mezzi comuni». Il 67enne romano dopo essere stato messo in sicurezza ha ricevuto le prime cure sul posto e trasferito presso il nosocomio di Colleferro, dove tutt'ora si trova sotto osservazione. Invictvs club 4?4 è una realtà che in più occasioni è risultata indispensabile per superare varie emergenze come accadde nel 2012 in occasione della corposa nevicata.