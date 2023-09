Incidente di Brandizzo, sono stati tre gli avvertimenti ignorati

Continuano le indagini della Procura di Ivrea sulla strage ferroviaria di Brandizzo, nel Torinese, costata la vita a 5 operai, travolti da un treno. Sono stati tre gli avvertimenti - inascoltati - per non far scendere la squadra sui binari. Tre telefonate tra uno dei due indagati e la dirigente movimento di Chivasso, che certificherebbero l'assenza del nulla osta per l'avvio del cantiere. L'ultima registra lo schianto in diretta. Nei prossimi giorni saranno interrogate le due persone sotto inchiesta. " E' stato un drammatico errore su cui ovviamente dobbiamo andare fino in fondo, è inaccettabile", dice il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini. E la collega del Lavoro Calderone chiede di abbassre i toni e di progettare un'Italia più sicura.