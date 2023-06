Vicenza, incendio in un centro di accoglienza per stranieri, al lavoro i vigili del fuoco per domare le fiamme

CREAZZO - Incendio nella mattina di oggi, venerdì 23 giugno, in via Giovanni XXIII, 103 a Creazzo. Interessato dalle fiamme il primo piano di una villa che ospita un CAS (Centro accoglienza stranieri) con all'interno 11 ospiti. Respira fumo dell'incendio, finisce in ospedale Una persona che ha respirato del fumo nelle prime fasi dell’incendio è stata successivamente accompagnata in pronto soccorso.