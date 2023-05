(LaPresse) Esplosione in centro a Milano. L'incendio in via Pier Lombardo, zona di porta Romana, innescato forse da un furgone che ha preso fuoco. Coinvolte diverse vetture.

Milano, esplosione in Centro: fiamme e fumo nero. L'incendio «partito da un furgone con bombole di gas». Evacuata una scuola, ci sono dei feriti