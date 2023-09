Incendi Sicilia, 300 vigili del fuoco impegnati per roghi tra Messina e Palermo

(LaPresse) Prosegue da oltre quarantotto ore il lavoro dei vigili del fuoco per gli incendi boschivi in Sicilia. Maggiori criticità tra le province di Palermo e Messina: a Gratteri, Militello Rosmarino e Tripli alcune abitazioni, strutture e mezzi di trasporto sono state minacciate o coinvolte dalle fiamme. Stamattina sono cinque i Canadair dei vigili del fuoco in azione, impegnati su Gratteri, Carini, Monreale, Ficarra e Custunaci. Per fronteggiare la situazione, è stato potenziato il dispositivo di soccorso con il raddoppio dei turni in tutti i comandi della Sicilia, con 800 vigili del fuoco in servizio oggi. Sono 300 quelli impiegati per lo spegnimento dei roghi nei territori di Palermo e Messina.

Incendio a Cefalù, donna morta per salvare i suoi cavalli. Evacuato albergo con 700 turisti