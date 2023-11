Giulia Cecchettin, il papà Gino: «Il sacrificio di mia figlia non sia vano, da questa vicenda deve nascere qualcosa»

EMBED





"Siamo qui perché volevamo dare un messaggio e vogliamo guardare al futuro perché Giulia non tornerà. Abbiamo tanta strada da fare, da questa vicenda deve nascere qualcosa". Lo dice ai cronisti fuori dalla casa a Vigonovo Gino Cecchettin, il papà di Giulia, la ragazza di 22 anni trovata morta ieri. Per l’omicidio è stato fermato in Germania l’ex fidanzato di Giulia, Filippo Turetta. "Come famiglia ci impegneremo perché non succeda più quello che è successo a Giulia. Sicuramente faremo qualcosa". (LaPresse)