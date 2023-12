Funerali Giulia Cecchettin, spiegamento di Forze dell'ordine e controlli per l'accesso in Basilica

Numerose persone sono già presenti in Prato della Valle a Padova in attesa dei funerali di Giulia Cecchettin, che si terranno alle 11 presso la chiesa di Santa Giustina. Nonostante il freddo, la piazza monumentale affacciata sulla Basilica è affollata, con molte persone che si preparano ad accedere alla chiesa, la quale ha solo 1200 posti disponibili che si prevedono saranno presto esauriti. Per coloro che non riusciranno a entrare, sono stati allestiti due maxischermi all'esterno, uno sul lato destro del sagrato e l'altro rivolto verso Prato della Valle e l'isola Memmia, per seguire la cerimonia. Le strade intorno a Santa Giustina sono chiuse per garantire un ampio perimetro di sicurezza.