Discoteca abusiva nel bar, in 200 a ballare senza mascherine. I vigili filmamo tutto: multe da 400 euro

Si sono infiltrati tra i giovani e hanno filmato tutto ciò che accadeva. Poi, una volta raccolte prove schiaccianti hanno mostrato il conto al titolare di un noto bar di Loreggia nel Camposampierese, in provincia di Padova. Un bar trasformato in discoteca.

La festa abusiva nel bar

Oltre 200 giovanissimi intenti a ballare e a far festa uno attaccato all'altro in spazi ristretti. E' quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese in un servizio effettuato l'altra notte per verificare alcune segnalazioni giunte al comando.

Identificati tutti i presenti, in arrivo multe da 400 euro per mancato utilizzo di mascherina ad oltre 100 clienti e ad una decina di addetti al locale tra camerieri, gestori e buttafuori.

Il titolare rischia di dover rispondere anche all'autorità giudiziaria di quanto scoperto dagli agenti. Per lui anche sanzioni in arrivo per mancata osservanza delle norme di sicurezza e delle mancate autorizzazioni a svolgere spettacoli con musica e dj.