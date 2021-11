Ragazzi uccisi a Ercolano, il vescovo ai funerali: «Dio piange l'insensatezza di queste morti»

(LaPresse) Circa mille persone hanno preso parte questo pomeriggio ai funerali di Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, i due giovani di Portici uccisi a Ercolano la notte fra il 28 e il 29 ottobre. Nella parrocchia di San Ciro si sono celebrati i funerali di Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, i due giovani uccisi a Ercolano mentre erano in auto da un uomo che, sembra, li aveva scambiati per rapinatori. Durante la sua omelìa il vescovo Domenico Battaglia ha detto: "E' il tempo del silenzio. Un silenzio duro che custodisce con amore i volti di Tullio e Giuseppe. Dio piange l'insensatezza di queste morti ma la vita umana non finisce mai sotto una tomba".