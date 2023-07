Emergenza caldo, record al Cardarelli di Napoli: «Un accesso ogni 6 minuti, la maggiorparte in codice giallo e rosso»

Accessi record all'ospedale Cardarelli di Napoli nelle ultime 24 ore per l'emergenza caldo. In media circa un paziente ogni 6 minuti ha fatto ricorso alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera. Si tratta del picco massimo di accessi registrato dal 2020 a oggi. Negli ultimi nove giorni la media è stata di 200 pazienti al giorno, per un totale di oltre 1700 persone e un incremento del 30% circa degli accesi.

«Il nostro appello va ai medici di medicina generale affinché facciano da filtro sul territorio, in particolare durante il week end quando gli studi sono chiusi. È opportuno presidiare il territorio per evitare l'affollamento dei pronto soccorso», ha dichiarato ai microfoni di LaPresse Antonio D'Amore, direttore generale dell'ospedale Cardarelli.