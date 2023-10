Elicottero militare caduto a Ravenna: due feriti

Un elicottero militare è precipitato oggi pomeriggio verso le 15 nei pressi della Spreta, a Ravenna . Al momento non è chiaro come sia avvenuto l'incidente. Secondo le prime informazioni e come riportano i quotidiani locali, il velivolo, un biposto, è stato coinvolto in un violento impatto che lo ha ribaltato. I due piloti a bordo sono rimasti feriti e sono stati trasportati all'ospedale Bufalini di Cesena. Nelle prossime ore i carabinieri, in collaborazione con i vigili del fuoco, indagheranno per comprendere con precisione la dinamica dell'accaduto.