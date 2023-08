Cuneo, soccorsi dai Vigili del Fuoco due giovani escursionisti

L'elicottero Drago 66 del Reparto Volo Piemonte è intervenuto per il soccorso di 2 escursionisti. Sono stati aiutati da un nostro elisoccoritore e recuperati con il verricello i due giovani escursionisti che si trovavano a quota 3200 metri nella Val Maira, vicino al confine francese. Nonostante fossero ben equipaggiati, i due ragazzi si sono trovati in difficoltà in un punto strapiombante ed hanno richiesto aiuto. In seguito, sono stati elisbancati al bivacco Barenghi, da dove avevano iniziato l'escursione . (LaPresse)