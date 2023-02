Strage di migranti, dolore a Crotone: fiaccolata in ricordo dei morti nel naufragio

(LaPresse) Decine di persone si sono radunate davanti al palazzetto dello sport di Crotone per una fiaccolata in ricordo delle vittime del naufragio di migranti davanti alle coste di Steccato di Cutro. "Le persone in balia del mare, si salvano. Assassini", si legge in uno striscione appeso a una ringhiera. Oltre 60 i corpi recuperati ma sarebbero oltre 100 i morti. Tanti i fiori deposti dai manifestanti per rendere omaggio alle vittime della strage.