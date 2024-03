Corteo pro Palestina a Pisa. «In piazza contro le bombe»

(Agenzia Vista) Pisa, 02 marzo 2024 Le immagini del corteo nel centro di Pisa per manifestare solidarietà alla Palestina e protestare per gli scontri dello scorso 23 febbraio in città tra manifestanti e forze dell'ordine. Alla manifestazione sono presenti anche esponenti politici locali della sinistra e del Pd, Unione Popolare, collettivi universitari, docenti di scuole superiori e sindacati. Fonte video Unione Popolare Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it