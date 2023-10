Clima, attivisti di Ultima Generazione bloccano il traffico a Verona

Protesta di cinque attivisti di Verona : questa mattina hanno bloccato per una decina di minuti il traffico cittadino lungo la circonvallazione Oriani, incatenati tra di loro e seduti a terra con uno striscione recante la scritta "Fondo riparazione". La Polizia, arrivata sul posto, ha provveduto a spostarli dalla carreggiata, portandoli, in seguito, in questura per gli accertamenti necessari. (LaPresse)