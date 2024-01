Bologna, limite 30 km/h «non ragionevole» per il Mit

«Per Bologna limite è un cambio di passo»

Il(Mit) critica la decisione di limitare la velocità Bologna , sostenendo che non sembra una scelta ragionevole. Il Mit esprime preoccupazione per i potenziali problemi che questa decisione potrebbe causare ai cittadini, in particolare ai lavoratori, sostenendo che i benefici per la sicurezza stradale potrebbero non essere sufficienti. Il ministero si dichiara pronto a avviare un confronto immediato con l'amministrazione bolognese per esplorare alternative e prevenire decisioni affrettate che potrebbero essere successivamente contestate legalmente, citando l'esempio di Milano e l'obbligo per i mezzi pesanti dei dispositivi per l'angolo cieco.Su Città 30 «è il Comune che deve rispondere e il sindaco per noi. È un cambio di passo» per Bologna dove «vogliamo mettere avanti il tema della sicurezza e il tema di vivere un tempo diverso sulle nostre strade». Lo ha detto la delegata alla Cultura del sindaco di Bologna, Elena Di Gioia, a margine della presentazione di Art City in Comune a Bologna. «Sappiamo che i cambiamenti hanno bisogno anche di tempo per essere da tutti assorbiti e vissuti - aggiunge Di Gioia - Per noi è un cambiamento che sarà molto positivo nella nostra città».