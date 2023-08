Bimbo morto in piscina a Cretone, oggi i funerali a Castel Madama. Il Sindaco: «Assurdo morire così»

Sono in corso oggi a Castel Madama, alle porte di Roma, i funerali di Stephan, il bimbo di 8 anni morto alle Terme di Cretone a Palombara Sabina. Il piccolo era in piscina con la famiglia, era in acqua nel momento dello svuotamento della pulizia delle piscine ed è stato risucchiato dal tubo di svuotamento delle vasche.

Il Sindaco: «Assurdo morire così a 8 anni»

Michele Nonni, sindaco di Castel Madama ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi. «La magistratura farà il proprio dovere, come sempre. Di certo è assurdo che un bambino di otto anni possa morire così. È assurdo che una famiglia che vuole andare a riposarsi, a divagarsi in un giorno di festa possa assistere a una tragedia di questo tipo»