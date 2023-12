Artem Uss, Procuratore Viola: «Fuga organizzata ma no prove coinvolgimento 007 russi»

Quella di Artem Uss è stata una "fuga non improvvisata ma elaborata costruita e pianificata" nei mesi ma allo stato attuale delle indagini non è emerso un coinvolgimento di servizi segreti o agenzie d'intelligence straniere, a cominciare da quelle russe. È quanto emerso durante la conferenza stampa in Procura a Milano sull'operazione ancora in corso che ha portato ad eseguire nel Bresciano e in Croazia due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti del 52enne bosniaco con diversi precedenti per reati contro il patrimonio Vladimir Jovancic detto 'Vlado' o 'il vecchio' e il figlio 27enne Boris Jovancic, nato a Nagrar nel Veronese, membri del commando che il 22 marzo ha organizzato l'evasione dell'imprenditore russo dalla ex cascina Vione di Basiglio. (LaPresse)