Aerei caduti Guidonia, il testimone Nicholas Baldassi: «Li ho visti volteggiare poi scontrarsi e cadere giù»

«Ero a Collefiorito, ho visto i 4 aerei volare in formazione e fare evoluzioni, poi all'improvviso due si sono scontrati». Nicholas Baldassi si trovava in via Roma, nei pressi del campo dove è precipitato uno dei due aerei militari caduti oggi a Guidonia e ha visto l'intera scena dell'incidente. Raggiunto telefonicamente dal Messaggero ha raccontato: «Ho visto i due aerei scontrarsi e ho sentito un boato forte perché hanno perso subito i pezzi. Uno è caduto quasi immediatamente verso le case, l'altro ha fatto delle piroette, ha ripreso per un attimo il controllo, poi è caduto sul campo». Immediatamente sono atterrati gli altri due aerei della formazione e sono arrivati i mezzi di soccorso. Per i piloti però non c'è stato nulla da fare.