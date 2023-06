Un violentissimo temporale si è abbattuto su Sezze, la cittadina sui Lepini in provincia di Latina. Ci sono auto bloccate per strada circondate dall'acqua e case isolate nella zona di Suso. Il sindaco invita a non uscire di casa. Bomba d'acqua a Sezze: allagamenti e frane, famiglie isolate/In aggiornamento