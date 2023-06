Bomba d'acqua a Sezze: allagamenti e frane, famiglie isolate/In aggiornamento

Un violentissimo temporale ha colpito Sezze intorno all'ora di pranzo, una bomba d'acqua che ha mandato in tilt varie zone del territorio lepino. Il sindaco di Sezze Lidano Lucidi ha appena diramato via social un messaggio di allerta: «Vi invito a non uscire di casa».



ORE 16.25

Il sindaco di Sezze Lidano Lucidi è sul posto per verificare la situazione insieme alla protezione civile. «La zona di Casali e Conca di Suso sono allagate - spiega Lucidi al telefono - c'è stata una frana che non ci permette di raggiungere alcune abitazioni a causa del fango. Abbiamo messo a disposizione il numero 0773. 88411 per segnalare le criticità, sarà data priorità prima alle famiglie, poi alla viabilità».

La situazione è particolarmente delicata nella zona di Suso. Ci sono auto bloccate per strada, completamente circondate dall'acqua, e ci sono anche case isolate. In alcuni punti la furia dell'acqua ha provocato smottament. A Sezze sono arrivati vigili del fuoco da Terracina e da Latina. Una squadra mìpartita dal capoluogo sta lavorando lungo l'Appia dove alcuni alberi sono caduti ostruendo la carreggiata.