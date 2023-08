Aosta, chiuso il tunnel del Frejus: lunghe code di camion verso il Monte Bianco

(LaPresse) Code interminabili di tir sull'autostrada A5 Torino-Aosta, in direzione Monte Bianco. Sono le conseguenze della frana avvenuta domenica 27 agosto nel territorio francese della Val Maurienne che ha causato lo stop al transito dei mezzi pesanti nel tunnel del Frejus. I tir si stanno così riversando in massa verso il traforo del Monte Bianco, unico varco verso la Francia insieme a Ventimiglia. Le immagini mostrano in particolare il tratto di strada da Lillaz ad Aosta.