Kiev, gatto salvato dalle macerie di un palazzo

Sta facendo il giro del Web un video postato dai media ucraini in cui si vede un gattino salvato dai soccorritori fra le macerie di un palazzo di Kiev dopo l'attacco di questa mattina. L'animale è stato consegnato ai volontari che lo hanno portato presso un centro specifico per essere curato. La portavoce del pronto soccorso Svetlana Vodolaga ha spiegato che al momento i proprietari dell'animale non si sono fatti vivi quindi non si esclude che il gatto potesse appartenere alla famiglia deceduta a causa dell'attacco all'edificio residenziale. (LaPresse)