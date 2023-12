Alessandra Accardo, la poliziotta stuprata: «La violenza di genere non è un problema delle donne, ma degli uomini»

Fu aggredita, picchiata a sangue, violentata e quasi uccisa., poliziotta, aveva appena staccato dal servizio quella terribile mezzanotte del 22 ottobre del 2022. Stava per tornare a casa con l’auto parcheggiata all’interno del porto di Napoli, quando venne aggredita da un uomo ora in carcere: “Mi sono imbattuta in questa persona che non conoscevo - ricorda in un’intervista ad Avanti Popolo, trasmissione su Rai 3 - improvvisamente, stavo per entrare in macchina, mi ha detto tranquillamente che voleva abusare di me. E’ iniziata una colluttazione e per tutto il tempo ha cercato di ammazzarmi, poi è arrivato al suo obiettivo, quello di violentarmi”.