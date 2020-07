Ryanair, sospesa la tassa per il cambio volo. «Modifiche senza costi aggiuntivi fino a settembre»

Ryanair ha annunciato la sospensione della tassa di cambio volo fino a settembre. Per quanto riguarda le prenotazioni di luglio e agosto, la compagnia aerea low-cost aveva già dato l'ok alla modifica senza costi aggiuntivi. Da oggi anche i voli nelle date di settembre potranno essere cambiati senza pagare la tassa, in modo da agevolare coloro che hanno dovuto stravolgere i piani estivi a causa della pandemia.

We have extended the waiving of our flight change fee to new Sept bookings so our customers can book their summer holidays with peace of mind in case their travel plans change ✈️🌞https://t.co/NfrEpQwkX3

— Ryanair Press Office (@RyanairPress) July 17, 2020