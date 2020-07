Ryanair accelera sui rimborsi Covid-19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ryanair ha confermato che, negli uffici del gruppo a Dublino riaperti il 1° giugno scorso, procede l'elaborazione deiper i voli annullati nel periodo da marzo a giugno, a seguito delle cancellazioni dei voli imposte dai governiTutte lein contanti di marzo sono statementre quelle di aprile lo sono al 50% e la restante metà verrà evasa. Entro la fine di luglio, verranno elaborati anche i rimborsi in contanti per tutto il mese di maggio e la maggior parte di giugno. Queste cifre comprendono i passeggeri che hanno accettato i voucher di viaggio e/o la riprotezione gratuita sui voli che sono ora operati da Ryanair nei mesi di luglio, agosto e settembre.Ryanair ha anche invitato gli(OTA) a fornire dettagli precisi sulle loro, in modo che Ryanair possa elaborare anche questi rimborsi. Una significativa minoranza dei rimborsi di Ryanair è bloccata a causa di OTA che utilizzano indirizzi e-mail falsi e carte di credito virtuali durante le prenotazioni, che non possono essere ricondotte al passeggero effettivo.Ryanairche non hanno ancora ricevuto il rimborsodella piattaforma su cui hanno acquistato il proprio volo, per assicurarsi che abbiano già interagito con Ryanair e collaborino con la compagnia in modo che anche queste richieste di rimborso possano andare a buon fine.