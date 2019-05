Ryanair bagagli a mano, nuove tariffe e regole per i passeggeri. Ecco cosa cambia

RyanAir, cambiano ancora le regole e le tariffe sul bagaglio a mano: la compagnia aerea low cost irlandese ha previsto infatti nuovi costi per i passeggeri che viaggiano sui loro velivoli. Un cambiamento che, secondo la denuncia che arriva da Federconsumatori, dimostra la perseveranza di RyanAir nella sua condotta poco trasparente che genera confusione nei consumatori, per i quali è diventato difficile orientarsi nella giungla tariffaria creata dalla compagnia irlandese.

COSA CAMBIA Con la tariffa «basic» il passeggero può portare in cabina solo una piccola borsa personale, delle dimensioni massime di 40x20x25 cm. Per aggiungere, al momento della prenotazione, l'opzione che include un secondo bagaglio a mano (dimensioni massime 55x40x20 cm, peso fino a 10 kg) e l'imbarco prioritario il costo varia da 6 a 12 euro. Nel caso in cui il biglietto non includa l'opzione «secondo bagaglio» e il passeggero voglia acquistarla direttamente in aeroporto, il prezzo arriva a 20 euro per l'acquisto al banco deposito bagagli e addirittura a 25 euro per l'acquisto al gate di imbarco.

Federconsumatori sottolinea che al momento della prenotazione il consumatore deve, per poter portare a bordo il secondo bagaglio, acquistare anche l'imbarco prioritario, poiché non esiste un'opzione che consenta di aggiungere al biglietto solo il bagaglio a mano e che assicuri al passeggero di avere lo spazio necessario a posizionare la valigia in cabina. La compagnia obbliga così i viaggiatori a pagare per entrambi i servizi (imbarco prioritario e secondo bagaglio a mano).

"COMPORTAMENTI EQUIVOCI" Ryanair e Wizzair, ricorda Federconsumatori, sono state sanzionate dall'Antitrust proprio in merito alla policy sui bagagli (anche se il provvedimento dell'Antitrust è stato sospeso da parte del Tar del Lazio) e che comunque è da tempo che la compagnia mette in atto comportamenti a dir poco equivoci: «si tratta di una condotta che, non ci stanchiamo di ribadirlo, non solo genera confusione ma che di fatto impedisce la concreta e reale comparabilità con le tariffe applicate dagli altri vettori. Il comportamento di Ryanair, oltre a provocare un continuo aumento dei costi, è un vero e proprio affronto al diritto degli utenti alla trasparenza e alla completezza delle informazioni», accusano i consumatori. Gli utenti interessati ad avere maggiori informazioni possono comunque rivolgersi alle nostre sedi, presenti su tutto il territorio nazionale, o allo Sportello SOS Turista al numero 059.251108 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30).

