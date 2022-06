Norwegian Prima, prove in mare per la nave da 142.500 tonnellate e lunga 300 metri

La Norwegian Prima, del gruppo americano Ncl, ha fatto ieri la sua prima uscita dallo stabilimento Fincantieri per effettuare le prove in mare. La nave ha una stazza di 142.500 tonnellate, è lunga 300 metri, ospita oltre tremila passeggeri. A prendere più “veneziana” la nave è la decorazione dell’esterno, affidata al writer Manuel Di Rita, in arte “Peeta”.

