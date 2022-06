Incrociatore russo davanti alla Puglia, il “Varyag” sfida la flotta della Nato nel Mar Ionio

Almeno due unità russe, l’incrociatore Varyag (011) e l’Udaloy I, nota anche come Progetto 1155, sono state segnalate nelle acque del Mar Ionio, al largo delle coste della Puglia. A riferirlo è il portale ItaMilRadar, che ha rintracciato la posizione esatta delle due imbarcazioni. La deviazione dell’incrociatore, che prosegue probabilmente in direzione di Zante, è insolita ed è probabilmente legata alla presenza nella stessa zona della nave USA Truman CSG. Il Varyag è un incrociatore di classe Slava, la stessa classe del Moskva, una delle unità più potenti schierate nel Mediterraneo insieme all'incrociatore Ustinov.

Non si conosce l'esatta ubicazione del gruppo navale, ma ieri, osservando la rotta di un Lockheed CP-140 (reg. 14110) della RCAF di ritorno da una missione nel Mediterraneo orientale, il portale ha registrato come abbia effettuato un'insolita deviazione nel Mar Ionio, in orbita a ovest dell'isola di Zante.

The Russian cruiser Varyag could be sailing in the Ionian Sea, between the Peloponnese and Sicily.

If so, it would be close to the Truman CSG and less than 200 nautical miles from Taranto, the main base of the Italian Navy#NATO #Russia #Ukraine https://t.co/JNLg6eQ95s

— Itamilradar (@ItaMilRadar) June 12, 2022