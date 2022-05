Sottomarini nucleari Dreadnought, il nuovo piano della Gran Bretagna per difendersi dalle «minacce più estreme»

La Gran Bretagna costruirà i sottomarini nucleari Dreadnought. La più grande classe di sommergibili mai costruiti per la Royal Navy. Il nuovo piano da 2 miliardi di sterline è è diretto a scoraggiare «minacce estreme», come indicato dal ministro della Difesa Jeremy Quin. Il riferimento è chiaro: ed è a Putin.

Sottomarini nucleari inglesi, il nuovo piano

Il ministro della Difesa Jeremy Quin ha detto: «La classe Dreadnought sarà fondamentale per mantenere e salvaguardare la nostra sicurezza nazionale, con il deterrente nucleare che protegge ogni cittadino britannico dalle minacce più estreme ogni minuto di ogni giorno. Progettato nel Regno Unito, costruito nel Regno Unito e sostenendo decine di migliaia di posti di lavoro nel Regno Unito, il programma Dreadnought è un esempio principale del nostro impegno nella produzione della difesa». I sottomarini, ha aggiunto, «continueranno a dare impulso all'industria britannica per i decenni a venire».

Today I joined Defence Minister Jeremy Quin at BAE as he announced a £2billion commitment to the Dreadnought programme.



Our nation’s defence relies on the amazing work that Barrow’s skilled workers deliver day in, day out. This is, rightly, a further vote of faith in them. pic.twitter.com/2xvrEnCBmq — Simon Fell MP (@simonfell) May 9, 2022

Le caratteristiche

Il Dreadnought è la più grande classe di sottomarini mai costruita per la Royal Navy, con ciascuno della lunghezza di tre piscine olimpiche. Il Ministero della Difesa (MoD) ha detto che le imbarcazioni saranno «una delle macchine più complesse mai costruite» e opereranno in «uno degli ambienti più ostili del pianeta». Ogni nave conterrà 26,4 miglia di tubature e più di 20.000 cavi per un totale di 215 miglia, abbastanza per andare da Londra a Cardiff.

Over £2 billion awarded to @BAESystemsplc & @RollsRoyceUK to begin phase three of the Dreadnought programme, maintaining the 🇬🇧 nuclear deterrent.



💼 30,000 UK jobs supported by full programme



⚓ Largest submarines ever built for @RoyalNavy



More 👉 https://t.co/PtZ31ErA3k pic.twitter.com/ictkXarN3J — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 9, 2022

Saranno creati più di 30mila posti di lavoro

Il programma Dreadnought genererà circa 30.000 posti di lavoro in tutto il Regno Unito (tra cui, solo l'anno scorso, 13.500 posti di lavoro nel nord-ovest dell'Inghilterra e altri 16.300 nel resto del Regno Unito). L'ultima serie di contratti di difesa - che sono stati assegnati a BAE Systems e Rolls Royce - vedrà il programma sottomarino entrare nella sua terza grande fase. Il deterrente nucleare del Regno Unito sarà rafforzato da un investimento di 2 miliardi di sterline.

Le armi a bordo