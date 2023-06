Impiegata rinuncia al posto fisso a 35 anni e viaggia con il marito per il mondo: «Così sono riuscita a risparmiare 340mila euro»

Lasciare il lavoro a 35 anni e godersi la vita con i risparmi è possibile. Lo ha dimostrato Katie Donegan, oggi 39enne che con il marito, Alan di 44 anni, ha condiviso il suo percorso di vita sui social, spiegando come, con un'invidiabile libertà finanziaria, ha combattuto la difficoltà per mantenersi.

Qualcuno la definirebbe una disoccupata, ma lei parla di un prepensionamento che le ha consentito di viaggiare per il mondo senza lussi e sfarzi. Ecco come ha fatto.

L'ex impiegata: «Il segreto è il risparmio»

«Parte del guadagno è venuto dalla mia spinta competitiva. La paghetta dei miei fratelli era più alta perché erano più grandi, così ho voluto dimostrare a me stessa che avrei potuto ottenere di più», così Katie Donegan ha spiegato sul suo blog come tutto è iniziato.

Con uno stile di vita semplice, pranzi a sacco e pochi sfizi, la coppia inglese, originaria di Londra ha risparmiato oltre 42mila euro per acquistare un appartamento con solo due camere: «L'essenziale». Poi, il matrimonio nel 2013 con 180 invitati è costato poco più di 10mila euro. All'inizio del 2015, hanno scoperto dell'esistenza di un movimento noto come Fire, cioè Financial Independence, Retire Early.

Si tratta di un movimento che incentiva le persone a spendere consapevolmente utilizzando i propri soldi per investire e accumulare risparmi: «Abbiamo scelto fondi indicizzati, il che significava acquistare azioni di ogni società disponibile nel mercato azionario. Il nostro piano era di andare in pensione presto, vivendo dei soldi generati dal fondo finanziario», spiega la coppia sul blog sul quale danno consigli economici condividendo la propria esperienza di vita.

«"Investiamo un milione di sterline in fondi indicizzati entro il mio quarantesimo compleanno", mi disse Alan e da lì è iniziato il nostro progetto - continua la 39enne -. Sembrava pazzesco, prima dei miei 35 anni avevamo già investito e risparmiato 291.000 sterline (pari a circa 340mila euro)».

Il percorso per la felicità

Nel 2017, la coppia si è posta l'obiettivo di investire 1 milione di sterline (pari a oltre 1 milione 163mila euro) entro i 40 anni di Alan e nel settembre 2018, all'età di 34 anni, aveva risparmiato e investito 898.000 euro.

L'obiettivo del milione di sterline era vicino e, a marzo 2019 si sono presi una "pausa" dai rispettivi lavori come impiegati per trascorrere due mesi a Los Angeles.

Lì, Katie ha imparato a suonare la chitarra e con le bici facevano piccoli lavoretti e consegne a domicilio.

«I nostri investimenti sono stati sufficienti per non aver bisogno di lavorare. Avevo 35 anni e potevo andare in pensione. Per me la pensione significa libertà. Per poter viaggiare per il mondo come e quando voglio. Non dover chiedere il permesso a nessuno, per perseguire i miei interessi - ha spiegato la 39enne -. Siamo stati sulla spiaggia di Rio de Janeiro e scalato Machu Picchu, esplorato Messico, Colombia e Uruguay, Argentina e America. Ovunque e ogni volta che vogliamo andare da qualche parte o fare qualcosa, possiamo farlo».

Nel 2020, Katie e Alan hanno fondato la loro "Scuola di finanza ribelle": un corso online gratuito di 10 settimane per aiutare le altre persone ad avere il controllo sulle proprie finanze.

«Potrei non avere una casa, un lavoro o un piano su dove sarò l'anno prossimo. So di aver abbandonato il percorso su cui tutti puntano. Ma la libertà che ne deriva vale tutto il duro lavoro che ci è voluto per arrivare qui. Voglio solo che gli altri sappiano che anche loro hanno il potere di sperimentarlo», ha concluso Katie Donegan.