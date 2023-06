Vacanze estive, dai voli agli hotel: prezzi in aumento. Ecco le mete più costose (e le occasioni da prendere)

Si allunga la lista dei «nemici» degli italiani per la stagione estiva in corso. Oltre il caldo afoso, ora ci si mette anche il boom dei prezzi e delle tariffe. I cittadini della Penisola che nei prossimi giorni si metteranno in viaggio, dando il via all'esodo estivo, e quelli che ancora devono prenotare le vacanze per le prossime settimane dovranno fare i conti con il caro prezzi. Tutto costerà più caro, dall'aereo, all'albergo, dal ristorante al gelato.