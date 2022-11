Coppia di veterinari compra ambulanza su ebay e parte in giro per il mondo: «Ci ha riempito il cuore»

Una coppia di veterinari,dopo aver acquistato un'ambulanza su eBay, ha deciso di partire in giro per il mondo con il loro cane.

Viaggio attraverso 50 paesi per stabilire un nuovo "Guiness worl record"

Sembrerebbe la trama di un film sulla falsa riga di "Into the wild" invece è tutto reale. La coppia britannica, Lawrence Dodi e Rachel Nixon, attualmente in viaggio da circa un anno in giro per il mondo, ha deciso di attraversare più di 50 paesi nel tentativo di stabilire il "Guinness World Record" per il viaggio più lungo in ambulanza.

I due, insieme al loro cane, sono partiti nell'ottobre 2021, e hanno aperto una pagina Facebook in cui documentano giorno per giorno le tappe della loro avventura. L'ambulanza privata comprata su eBay è una Land Rover Defender bianca con strisce verdi e gialle era stata precedentemente utilizzata per il soccorso veterinario di cavalli. I due veterinari, stavano cercando un veicolo da convertire in camper e viaggiare per il mondo, quando si sono imbattuti nell'ambulanza su eBay.

«Il piano iniziale non era quello di acquistare un'ambulanza o provare a stabilire un record mondiale o qualcosa del genere», spiega Rachel «stavamo cercando un veicolo funzionale per viaggiare e ci siamo innamorati dell'ambulanza».

Dopo aver acquistato il veicolo, che aveva ancora tutti gli accessori e le attrezzature all'interno, compresa una barella, Rachel si è imbattuta in un articolo che parlava di alcuni amici che cercavano di stabilire un record per la distanza più lunga percorsa su un camion dei pompieri, da li l'idea di intrprendere il viaggio sul mezzo di soccorso. Nei molti mesi trascorsi da quando hanno lasciato il Regno Unito, la coppia ha percorso circa 24.000 chilometri e viaggiato in 24 paesi, tra cui Armenia e Bosnia. «Il mondo è pieno di persone adorabili. Ci ha davvero scaldato il cuore vedere che non è un posto spaventoso e orribile», commenta la coppia.

