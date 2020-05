Bandiere blu 2020 nel Lazio: confermate le 9 spiagge del 2019

Ventotene Cala Nave, a Gaeta: Arenauta, Ariana, Sant‘Agostino, Serapo. A Latina: Latina Mare. A Sperlonga: Lago Lungo, Bazzano, Ponente, Levante. A Terracina le spiagge Levante e Ponente. A San Felice Circeo tutto il litorale e a Sabaudia il lungomare.

Sono 407 le spiagge più belle d'Italia con la Liguria che guida la classifica nazionale davanti a Toscana e Campania. Nove sono le bandiere blu assegnate ad altrettanti litorali laziali. Confermate come spiagge più pulite: Latina Gaeta , l'isola di Ventotene , il lago di Bracciano Anzio , entrata in lista appena un anno fa.La classifica dei litorali laziali dunque non cambia. Confermate tutte le nove spiagge premiate un anno fa.In provincia di Roma sono state premiate:la spiaggia a Trevignano Romano in via della Rena. Ad Anzio ben sette lidi: Tor Caldara, Riviera di Ponente, Riviera di Levante, Marechiaro, Lido Di Lavinio, Lido Dei Pini e Colonia.​In provincia di Latina i lidi al top sono questi: a